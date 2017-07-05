Ракка: курды вытеснили боевиков ИГ в район Старого города

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Ракка, 5 июля. Курдские ополченцы с боями вошли в историческую часть неофициальной столицы «Халифата».

Медиа-крыло альянса «Сирийские демократические силы» сообщило, что курды из «Отрядов народной самообороны» смогли проникнуть в Старый город Ракки. Поддержку с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США. Во время столкновений курдские подразделения потеряли четырех ополченцев убитыми, еще семь бойцов получили ранения.

Источник отмечает, что во время штурма Старого города Ракки было уничтожено 34 боевика террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.