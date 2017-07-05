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Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах
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    Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

    11:44  5 Июля 2017
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    Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

    Нью-Йорк, 5 июля. В Нидерландах в соответствии с законами этой страны будет проходить суд над подозреваемыми по делу о крушении Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» над территорией Украины в 2014 году. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

    В сообщении со ссылкой на нидерландские СМИ, которое приводит данные информированных источников, говорится, что данное решение было принято представителями стран, которые сотрудничают в расследовании этого крушения — Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии.

    Как отмечает агентство, в настоящее время все еще продолжается расследование.

    Виновных в крушении MH17 в Донбассе будут судить в Нидерландах

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что США никогда не раскроют данные о крушении малазийского Boeing, которые противоречат версии об ответственности ополченцев Донбасса.  

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #mh 17
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