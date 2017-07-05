Установлена личность мужчины, выстрелившего в ребенка в Хакасии

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Усть-Абакан, 5 июля. Житель поселка Усть-Абакан выстрелил в ребенка, отказавшегося убирать мусор рядом с его домом. Федеральному агентству новостей удалось установить личность мужчины.

По сведениям ФАН, стрелком оказался неработающий житель Усть-Абакана Андрей П. 1966 года рождения. Известно также, что раненный им девятилетний мальчик Давид находится в Республиканской больнице.

По версии следствия, трое малолетних детей играли около одного из домов в поселке Усть-Абакан. В это время из дома вышел подозреваемый, находившийся в нетрезвом состоянии, и потребовал, чтобы дети убрали мусор около его дома. Дети отказались. Тогда мужчина вернулся домой и вышел с пневматическим оружием, из которого ранил ребенка в голень.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ.