Силовики задержали не менее 25 подозреваемых в связях с ИГ в Турции

В Избранное

Анкара, 5 июля. В Турции по меньшей мере 25 человек задержаны по подозрению в связях с террористами ИГ* (организация «Исламское государство»* запрещена в России), пишет турецкое издание Sabah.

Турецкие силы безопасности проводят антитеррористическую операцию в девяти провинциях республики, среди которых крупнейшие Измир, Стамбул, Ван, Мардин и Агры. Сотрудники спецслужб вели наблюдение за подозреваемыми в течение последних четырех месяцев.

По данным турецких правоохранителей, задержанные лица контактировали с боевиками ИГ в Сирии. По данным Sabah, по подозрению в связях с ИГИЛ* задержано свыше пяти тысяч человек, 3200 иностранцев депортировано, порядка 38 тысячам человек отказано во въезде в Турцию.

* Организация запрещена на территории РФ.