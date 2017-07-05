Гранату нашли возле остановки общественного транспорта в Москве

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Москва, 5 июля. Боевой припас, обнаруженный на северо-востоке Москвы, оказался муляжом. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, найденная «граната» была не настоящей — это подарочная продукция. Сейчас оцепление по периметру снято, движение транспорта на 2-м Ботаническом проезде восстановлено.

По данным пресс-службы московского главка МВД, обнаруженный подозрительный предмет не представлял никакой угрозы.

«Проверка завершена, найденный предмет не представляет общественной опасности», — отметил источник.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что учебную гранату нашли на северо-востоке российской столицы. На место прибыли экстренные службы для проверки.