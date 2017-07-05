Ирак: ИГИЛ казнило 200 туркоманов в провинции Найнава

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Талль-Афар, 5 июля. Власти провинции Найнава сообщили о гибели 200 туркоманов от рук боевиков «Исламского государства»*.

Заместитель главы провинции Найнава Нуреддин Каблан заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) казнили 200 мирных жителей в населенном пункте Талль-Афар, который расположен к западу от города Мосул.

Ранее сообщалось, что в 2014 году боевики атаковали иракский район Синджар, населенный преимущественно езидами. Террористы убили сотни мужчин, тысячи курдских женщин и детей попали в плен «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.