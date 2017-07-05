Фрегат «Адмирал Эссен» выполнил задачи по борьбе с ИГ в Сирии и вернулся в Севастополь

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Москва, 5 июля. Выполнивший боевые задачи по борьбе с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) у берегов Сирии фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Торжественная церемония встречи фрегата состоялась 5 июля. «В Севастополе экипаж встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей», — говорится в сообщении.

Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар» уничтожили в Сирии крупные склады вооружения террористов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.