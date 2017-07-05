Дуда объяснил, почему надеется на увеличение американского контингента в Польше

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Варшава, 5 июля. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что после визита в его страну главы США Дональда Трампа присутствие американского контингента увеличится.

По мнению лидера Польши, присутствие американского контингента в Польше укрепляет восточный фланг НАТО.

«Я очень рад, что у нас есть солдаты США, — констатировал Дуда. — Надеюсь, их будет еще больше».

По мнению польского президента, решение об увеличении военных США в Польше может быть принято после визита Трампа.

Ранее стало известно, что посла Польши намерены вызвать в МИД Украины из-за угроз Варшавы наложить вето на вступление Украины в ЕС, передает Ura.Ru.