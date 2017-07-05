Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск и Латакия

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Москва, 5 июля. Российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии за минувшие сутки. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, Турция заявила о восьми случаях стрельбы.

Так, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали нарушения в провинциях Дамаск — четыре и Латакия — один. Турцкая сторона зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Даръа — пять и Дамаск — три.

В районах, контролируемых боевиками запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»* (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусра»*, установлены основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 125 населенных пунктов провинций Идлиб и Хама присоединились к перемирию в Сирийской Арабской Республике.

* Организация запрещена на территории РФ.