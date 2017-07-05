США отменили запрет на провоз электронных устройств на рейсах из Стамбула

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Анкара, 5 июля. Правительство США сняло запрет на провоз электронных устройств в ручной клади на рейсах, следующих в Штаты из Стамбула, передает телеканал TRT.

Сегодня из Стамбула вылетел первый самолет в Нью-Йорк, на борту которого не действуют ограничения по провозу электроники. По словам главы Turkish Airlines Билала Экши, он надеется на снятие подобных ограничений для рейсов в Британию.

Напомним, что 21 марта американские власти запретили пассажирам десяти крупнейших международных аэропортов проносить в самолет электронные устройства, которые больше мобильного телефона по размеру. Вашингтон объяснил ужесточение правил возросшей угрозой терроризма, пишет RT.