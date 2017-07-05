Сирия: стало известно о прибытии в Идлиб эмиссара «Аль-Каиды»

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Дамаск, 5 июля. Источники в сирийской провинции Идлиб, практически полностью контролируемой силами «умеренной оппозиции», сообщили о прибытии в Идлиб эмиссара международной террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) по имени Хоссам Чалуф. Чалуф в настоящее время считают одним из пяти главарей «Аль-Каиды» — предположительно, в группировке он исполняет обязанности главы службы безопасности.

Информацию о прибытии Чалуфа в Идлиб распространила сирийская организация Sharqiya Voice. В сообщении, опубликованном организацией из Дейр эз-Зора, указано, что «стало известно о появлении в провинции Идлиб одного из пяти главнейших и наиболее важного лидера организации «Аль-Каида» и Ибн аль-Шалуфа, одного из пяти главарей «Аль-Каиды» в Идлибе». Отмечается, что Хоссам Чалуф несет ответственность за убийство многих людей из Дейр эз-Зора, в том числе общественных и медиа-активистов.