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Москва, 5 июля. В течение 24 часов 125 населенных пунктов провинций Идлиб и Хама в Сирии присоединились к режиму прекращения военных действий. Об этом сегодня говорится в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

По данным ведомства, общее число населенных пунктов, которые присоединились к режиму перемирия, составляет 1996.

В настоящее время продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс, а также Эль-Кунейтра.

Напомним, сегодня проходит второй день переговоров по урегулированию конфликта в Сирии на астанинской платформе. По итогам переговоров планируется подписание ряда важных документов.