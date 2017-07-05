Посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева

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Москва, 5 июля. Российское посольство в Киеве ведет активную работу по вопросу задержанного гражданина РФ Виктора Агеева. Об этом сегодня сообщила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова.

Спикер МИД России обратила внимание на недостоверные сообщения СМИ о том, якобы российское посольство вовсе не занимается судьбой россиянина.

«Кроме того, появляются заявления ряда общественных деятелей и политиков на эту тему, в том числе представителей «Яблока», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что посольство РФ ведет активную работу по этому вопросу.

Напомним, ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на военное ведомство Украины о том, что под Луганском якобы попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев.

Министерство обороны России прокомментировало данное сообщение, опровергнув информацию о том, что Агеев был российским военным.