«Ловец покемонов» Соколовский надеется, что суд сократит ему срок

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Екатеринбург, 5 июля. Блогер Руслан Соколовский, осужденный на 3,5 года тюрьмы условно, полагает, что суд апелляционной инстанции может уменьшить срок.

«Я думаю, что мне хотя бы немного скостят срок, и мне не придется 3,5 года ходить под этим колпаком», — сообщил он в интервью, передает РИА Новости.

В мае суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно за ловлю покемонов во время богослужения в Храме-на-Крови. Блогер также внесен в список экстремистов, что подтвердил его адвокат Алексей Бушмаков.





