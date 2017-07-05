Ирак: не более 300 боевиков ИГ продолжают сопротивление в Мосуле

В Избранное

Багдад, 5 июля. В настоящий момент в Старом городе иракского Мосула продолжают сопротивление считанная горстка боевиков ИГИЛ* (международная террористическая группировка запрещена в России). В настоящее время боевики окружены со всех сторон на территории, не превышающей размерами небольшого городского квартала.

Как сообщил генерал-лейтенант иракского спецназа Сами ар-Риди, в настоящее время в Мосуле продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам и силам ополчения не более 300 боевиков «Исламского государства»*. Как сообщил ар-Риди агентству Associated Press, боевики в настоящее время оказались зажаты на территории не более 500 квадратных метров — фактически, это несколько домов, которые продолжают контролировать боевики.

* Организация запрещена на территории РФ.