Новороссия сегодня: диверсанты из ВСУ, украинский Донбасс голодает, кризис сознания украинских СМИ

В Избранное

Донбасс, 5 июля. ВСУ переходят от обстрелов к диверсиям. Жителям украинской части Донбасса продукты не по карману. Кризис идей украинских СМИ и форум пропагандистов. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

За минувшие сутки ВСУ выпустили до 60 мин и снарядов различного калибра по 14 населенным пунктам ДНР и ЛНР. Также вдоль линии разграничения военные республик Донбасса фиксируют наращивание Киевом тяжелых вооружений, в том числе танков и гаубиц «Гиацинт», батарея которых была выявлена накануне в населенном пункте Желанное (под контролем ВСУ).

В Донецке утром 4 июля правоохранители пресекли теракт с использованием самодельного взрывного устройства. В МГБ ДНР заявили о причастности к попытке теракта украинских диверсантов. В ЛНР силами МГБ был предотвращен теракт ДРГ ВСУ против членов ОБСЕ.

Майор ВСУ готовил диверсии в ДНР

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате спецоперации силовиков был задержан майор 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. У него обнаружили секретные документы с информацией о подготовке терактов в ДНР, «приуроченных» к встрече «большой двадцатки», которая должна состояться 7-8 июля.

Сначала украинская сторона категорически опровергла факт принадлежности задержанного офицера к ВСУ. Сделано это было с молниеносной скоростью, уже в течение получаса после выхода первой информации на лентах СМИ. Далее Генштаб ВСУ и пресс-центр АТО поменяли тактику, заявив, что информация о данном человеке отсутствует, а указанное подразделение выполняет задачи в другом районе и об исчезновениях среди личного состава не сообщало.

Подобная «путаница в показаниях» свидетельствует о достоверности сведений из донецких источников. Негласная практика подобных инцидентов показывает, что, когда речь идет о возможном фейке, командование ВСУ до последнего молчит или вообще не комментирует событие. А что касается якобы иного места дислокации 128 огпбр, то диверсанты на то и диверсанты, чтобы появляться там, где их не должно быть.

Продукты питания становятся дорогим удовольствием

В подконтрольной ВСУ части Донбасса резко подорожали продукты питания. Так, украинские СМИ отмечают, что свинина подорожала на 44%, ее цена составляет около 140 гривен за килограмм (310 российских рублей), курица — 60 гривен за кг (132 рубля), цена буханки хлеба приближается к 11 гривнам (24 рубля). Для сравнения в Донецке аналогичные продукты питания стоят: свинина от 240 до 300 рублей за килограмм, курица 100-120 рублей за кг, а хлеб стоит в среднем 14 рублей за буханку.

Как в ДНР «заставляют» служить в армии

Украинские СМИ, не вдаваясь в подробности и не изучив факты и, в том числе, официальную информацию, опубликовали новость о том, что в Донецке военкоматы якобы насильно загоняют призывников в ряды ВС ДНР.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, специально для украинских СМИ сообщает, что служба в армии ДНР является добровольной службой по контракту, а срочная отсутствует в принципе. Эту информацию подтверждают и военкоматы, и бойцы на передовой. Единственным методом «воздействия» является социальная реклама на ТВ и информационные сообщения по радио и в социальных сетях с призывами вступать в ряды армии ДНР по контракту, чтобы защищать родную землю.

«Наркоманы заполонили Донецк» и другие фейки украинских СМИ

Портал «Донбасс.ua» сообщил «свидомым» читателям, что якобы впервые за 20 лет в городах Донбасса, находящихся на территории ДНР, появилось много наркоманов, а полиция бездействует и боится патрулировать неблагополучные районы. Украинские журналисты написали «красивый» текст, придумали чей-то монолог о «колющихся прямо на улицах наркоманах», но забыли об одном — привести хоть какие-то доказательства представленной информации.

Хотя одно «доказательство» привели — это фото разбросанных на земле шприцов. Мы нашли эту фотографию. В публикации за март 2012 года издания dn.vgorode.ua, где рассказывается о нашествии наркоманов на Буденовский район Донецка в том же 2012 году, когда, напомним, эта территория контролировалась из Киева.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало репортаж из авдеевской промзоны, в котором военнослужащий ВС ДНР рассказал о нарушениях минских договоренностей со стороны ВСУ и об участившихся атаках украинских снайперов.

Украинские СМИ, естественно, не упустили шанса переврать информацию, истолковав ее в пользу киевских властей.

DonPress опубликовал выдержку из интервью с военнослужащим ВС ДНР с позывным «Погранец». Текст написан таким образом, чтобы у читателя складывалось впечатление о невероятном «профессионализме» украинских силовиков и, как следствие, больших потерях в рядах вооруженных сил республик Донбасса.

Отметим, журналисты DonPress подошли к информации, опубликованной ФАН, весьма избирательно. Например, информацию о наемниках из Прибалтики и Польши в материал не поставили, не сообщили также о находящихся на позициях ВСУ в районе промзоны минометчиках, поскольку это бы означало, что украинские СМИ соглашаются с тем, что командование ВСУ сознательно нарушает минские договоренности. Напомним, согласно минскому формату, на линии фронта не должно быть тяжелого вооружения, в том числе минометов.

Извращен и следующий фрагмент репортажа ФАН: «…при этом он вынужден был признать профессионализм бойцов ВСУ: «Сравнивают с землей, на следующий день берут другую позицию, пока не сравняют с землей. И потери, и ребятам тяжело находиться под непрерывным огнем».

Очевидно, украинский журналист опять-таки не смог вникнуть в смысл слов бойца, который рассказывал, что ВСУ применяют запрещенную минским форматом тяжелую артиллерию для того, чтобы «сравнять позиции с землей». По сути, военнослужащий признал профессионализм не солдат ВСУ, а иностранных наемников, факт нахождения которых на линии фронта украинское руководство до сих пор усиленно отрицало.

Помимо этих важных деталей, DonPress делает акцент на потерях личного состава в ходе обстрелов, о которых говорит боец. На вопрос: «Какие у вас потери по численности в личном составе?» интервьюируемый отвечает: «Более, чем хотелось бы». Ангажированность украинского журналиста помешала ему понять смысл сказанного: Погранец проявил себя заботливым командиром, для которого потеря даже одного солдата — это «больше, чем хотелось бы».

Форум пропагандистов в Святогорске

В подконтрольном ВСУ Святогорске накануне завершился очередной Донбасский медиафорум — площадка для общения украинских журналистов Донбасса. Тему форума можно сформулировать следующим образом: как «правильно» освещать ситуацию в Донбассе, что такое «объективная журналистика», и может ли она быть патриотичной. По сведениям источника в журналистской среде Донетчины, форум был организован на средства западных грантов и курировался специалистами «Радио Свобода».

Не будем вдаваться в подробности всего мероприятия, остановимся лишь на одном факте.

Одна из участниц форума — «свидомая» журналистка Анна Мурлыкина, отвечая на вопрос о вине журналистов в развязывании гражданской войны на Украине, сказала просто и по-детски непринужденно: «Вот говорят о непроверенной информации. В 2014 году просто не было возможности ее проверять — не было связи ни с властью, ни с полицией, ни с военными. И мы на личных связях с добровольческими отрядами узнавали какие-то крупицы, которые нам были нужны».

То есть информация о боевых действиях в Донбассе подавалась украинской аудитории пропущенной через призму личных связей (неустановленного порядка) журналистов с боевиками-националистами, которые за деньги приехали истреблять непокорный народ Донбасса. На дворовом жаргоне это называется «спалилась сама и спалила контору».