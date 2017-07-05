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Пало-Альто, 5 июля. Пятиминутная зарядка для iPhone доступна для гаджетов, начиная с шестой версии, эксперты называют эффективной зарядкой устройство от планшета IPad Pro.

Зарядить iPhone в два раза быстрее возможно, если использовать нехитрые рекомендации профессионалов. По словам экспертов, сокращение времени на зарядку — это реально при условии использования устройства от планшета iPad Pro, которое обеспечивает самую быструю зарядку среди остальных гаджетов.

Включите авиарежим, чтобы телефон не тратил энергию на поиск сигнала и прием сообщений, в это время откажитесь от проверки процесса, не включайте экран. Аналитики отмечают, что данный способ позволить сэкономить час на полной зарядке смартфона.