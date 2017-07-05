Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Ирак и Вьетнам закупили российские танки Т-90С
Технологии
Эксперты рассказали о самом быстром способе зарядить iPhone
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали о самом быстром способе зарядить iPhone

    10:32  5 Июля 2017  /обновлено: 10:38  05 Июля 2017
    545

    Эксперты рассказали о самом быстро способе зарядить iPhone

    Пало-Альто, 5 июля. Пятиминутная зарядка для  iPhone доступна для гаджетов, начиная с шестой версии, эксперты называют эффективной зарядкой устройство от планшета IPad Pro.

    Зарядить iPhone в два раза быстрее возможно, если использовать нехитрые рекомендации профессионалов. По словам экспертов, сокращение времени на зарядку  — это реально при условии использования устройства от  планшета iPad Pro, которое обеспечивает самую быструю зарядку среди остальных гаджетов.

    Включите авиарежим, чтобы телефон не тратил энергию на поиск сигнала и прием сообщений, в это время откажитесь от проверки процесса, не включайте экран. Аналитики отмечают, что данный способ позволить сэкономить час на полной зарядке смартфона.

    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева

        11:17 5 Июля 2017 43
        Читать
        10:13
        Сегодня

        Оппозиция Сирии настроена на расширение режима прекращения огня
        10:08
        Сегодня

        Один из находившихся на борту вертолета скончался в Бурятии от полученных травм
        8:36
        Сегодня

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты
        8:00
        Сегодня

        Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов
        6:55
        Сегодня

        Названа дата встречи СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2122

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1911

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8995

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3252

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2511
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        223
        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        8:36   5 Июля 2017
        1844
        Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

        Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

        8:00   5 Июля 2017
        983
        До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

        До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

        7:26   5 Июля 2017
        319