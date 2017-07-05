Россия поставит на египетские «Мистрали» вертолеты и корабельные системы

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Москва, 5 июля. Россия заключит контракты на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для «Мистралей» с Египтом. Об этом сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Мы должны понимать, что корабли нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования», — заявил Михеев.

По его словам, «Мистрали» уже находятся в ВМС Египта, поэтому Каир заинтересован заключить соглашение как можно быстрее.

Два вертолетоносца «Мистраль» были построены Францией для России, а затем проданы Египту из-за ситуации на Украине.