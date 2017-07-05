Экс-министр обороны Сердюков возглавил одну из компаний холдинга «Вертолеты России»

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Москва, 5 июля. Экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров авиастроителельной компании «Роствертол», входящей в холдинг «Вертолеты России».

Действующий индустриальный директор Ростеха Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров ПАО «Роствертол», об этом говорится в сообщении по итогам заседания коллегии директоров. Сердюков также вошел в совет директоров «Вертолетов России» и Объединенной авиастроительной корпорации.

Отметим, что «Роствертол» выпускает гражданские и военные вертолеты серии Ми. В настоящий момент компания обсуждает подписание договора с партнерами из Индии на поставку легких вертолетов Ка-226Т, возможно сотрудничество по данному проекту с индийским производителем Hindustan Aeronautics.