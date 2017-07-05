Пальмира: «Лива аль-Кудс» ведет бои с ИГ в районе Хамим

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Хамим, 5 июля. Палестинская бригада «Лива аль-Кудс» атакует позиции «Исламского государства»* к юго-востоку от Пальмиры.

Военные источники в Сирии сообщают о затяжных боях в районе населенного пункта Хамим около Пальмиры. В столкновениях участвуют бойцы палестинской бригады «Лива аль-Кудс», а также подразделения штурмового «5-го Легиона», подготовкой которого занимались российские военные инструкторы.

Отмечается, что союзники планомерно оттесняют боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в направлении населенного пункта Эс-Сухнэ. После зачистки этого города от игиловцев войска двинутся на Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.