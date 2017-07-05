Копия колонны из Пальмиры появится в Царском Селе

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Санкт-Петербург, 5 июля. Начиная с 9 июля в Царском Селе под Петербургом будет демонстрироваться копия древней колонны из Пальмиры. Эта колонна была уничтожена террористами запрещенного в России «Исламского государства»* при отступлении из древнего города в декабре прошлого года, и после воссоздана специалистами из РФ.

Легендарная десятиметровая колонна царицы Зенобии относится к историческому периоду максимального расцвета древнего города в III веке нашей эры — после того, как Зенобия проиграла освободительную войну против Рима, город постиг упадок и постепенное увядание.

«Имя царицы Зенобии стало символом всего самого прекрасного, что создала античность на землях Ближнего Востока», — отмечает пресс-служба Минкультуры РФ.

В настоящее время, отмечается в сообщении министерства культуры, российские специалисты, побывавшие в Пальмире осенью 2016 года, ведут масштабную работу по созданию трехмерной модели древней Пальмиры, которая позволит в дальнейшем организовать реставрацию памятников древнего города.

* Организация запрещена на территории РФ.