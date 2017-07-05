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Астана, 5 июля. Оппозиция Сирии настроена на установление режима прекращения огня на постоянной основе. Об этом в среду заявил глава делегации на переговоров в Астане.

По словам главы делегации сирийской оппозиции Ахмада Берри, она (делегация — Прим.ред.) прибыла в столицу Казахстана для достижения основных целей.

Во-первых, отметил он, необходимо установить режим прекращения огня и его продолжительность, а не только установить его на какое-то время. Во-вторых, нужно решить вопрос о заключенных и их освобождении, подчеркнул Берри.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит второй день переговоров по урегулированию сирийского конфликта «Астана-5».