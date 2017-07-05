«Мегафон» протестирует связь 5G во время ЧМ-2018

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Москва, 5 июля. Российский мобильный оператор «Мегафон» получил радиочастоту нового поколения 5G для проведения тестирования. Как сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций, тестировочный процесс «Мегафон» успеет провести к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По информации Минкомсвязи, с точки зрения совместимости с другими радиослужбами подобные сети пятого поколения помогут определить условия использования перспективных сетей связи.

Как считает «Мегафон», благодаря такой возможности удастся понять условия использования радиочастотного спектра в будущем и технические возможности сетей. Компания также планирует подготовить рекомендации для отрасли по внедрению технологии 5G.

Напомним, ранее «Мегафон» совместно с компанией Huawei начал тестирование технологии, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета в пять раз.