Хранитель ключей от Великого города: петербуржцы о Данииле Гранине

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Горькая весть. Умер писатель Даниил Гранин. Ему было 98 лет.

Последние несколько дней писатель находился в больнице, по состоянию здоровья не смог присутствовать в Константиновском дворце на вручении ему Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

По данным из медицинских кругов, писатель скончался вечером 4 июля. О прощании с человеком, который был одним из символов Санкт-Петербурга, будет сообщено дополнительно.

Солдат и писатель

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в Курской области, перед самой войной окончил Ленинградский политехнический институт, работал инженером на Кировском заводе.

В начале Великой Отечественной войны вступил в народное ополчение, воевал на Лужском рубеже, Пулковских высотах и под Псковом, был дважды ранен. На фронте в самые тяжелые дни отступления страшного лета 1942 года вступил в ВКП(б). Был откомандирован в Ульяновское танковое училище, стал офицером, воевал в танковых войсках. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени.

После войны, проработав некоторое время инженером, решил посвятить себя литературной работе. Тогда-то и появился псевдоним «Гранин», поскольку молодой литератор не хотел, чтобы его путали с известным писателем Юрием Германом.

Первые произведения Даниила Гранина — романы «Искатели» (1954) и «Иду на грозу» (1962) сразу принесли ему славу.

Среди самых известных произведений Гранина — романы «После свадьбы», «Неизвестный человек», «Мой лейтенант», повести и рассказы «Наш комбат», «Дом на Фонтанке», «Сад камней», «Выбор цели», эссе «Страх» и многие другие произведения.

Среди важнейших произведений, вышедших из-под пера Гранина, важно упомянуть его художественно-документальные романы: «Эта странная жизнь» (о биологе Любищеве), «Клавдия Вилор» (Государственная премия СССР), «Зубр» (о судьбе биолога Тимофеева-Ресовского) и, конечно, «Блокадная книга» (совместно с Алесем Адамовичем).

О «Блокадной книге» нужно сказать особо. Первая правдивая хроника жизни в блокадном городе (а когда Гранин и Адамович ее писали, были живы многие свидетели) пробивалась к читателю с трудом. Первоначально на издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет, и некоторые ее главы вышли в 1977 году в Москве — в знаменитом журнале «Новый мир». Полностью «Блокадная книга» была опубликована только в 1984 году, весьма ограниченным тиражом.

Первые отклики

Известные петербуржцы откликнулись на горькую весть записями в Facebook.

Политик Борис Вишневский: «Ушел Даниил Гранин. Один из немногих оставшихся великих. Он принадлежал одновременно и нам, и истории. Теперь он — только в истории. Нам, его читателям и ученикам, остались его книги и память о нем. Много лет назад я писал выпускное сочинение в школе по «Иду на грозу». В мае, когда мы последний раз виделись с Даниилом Александровичем, он оставил мне автограф на этой книге... Светлая память...»

Журналист Нина Петлянова: «Не верила и не верю. Раньше я спрашивала у Гранина:

— Как Вы поживаете, Даниил Александрович? Как себя чувствуете? Он отвечал:

— Я поживаю, Нина, я чувствую, и это — уже хорошо. <…> 6 июня я была у него с гостем — этот диалог последний (как выяснилось) о Петербурге. Но накануне, 5 июня, когда я звонила писателю, он впервые ответил на мой вопрос:

— Если честно, неважно, Нина, я устал…

Устал. Но мне-то как теперь? Я осиротела. Это место не занять никем, Даниил Александрович».

Президент фонда «Холокост» Алла Гербер: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…Нет больше этих учителей, нет больше последнего светлейшего , честнейшего Гранина! Пусто и холодно на душе — не на кого больше опереться. Прощайте, мудрый Человек, вы долгие годы были нашим поводырем…»

Журналист и историк Даниил Коцюбинский, которого, по его собственному признанию, назвали в честь Гранина: «Гранин был для них символом Города. Таким Даниил Гранин стал и для меня. Именно он казался мне человеком, олицетворяющим собой всю петербургскую (в ту пору ленинградскую) память о XX столетии — во всем ее величии и трагизме. И не только потому, что у него была столь рельефная ленинградская биография и утвердившийся со времен Оттепели негласный статус «главного городского писателя». Гранин идеально совпадал с городом, в котором жил, самим своим обликом — сдержанным и безукоризненно стильным. Печально ироничным выражением лица. Манерой говорить. Без аффектации, без фальши, всегда с глубоким и одновременно остро отточенным смыслом. И столь же глубоким чувством — я бы назвал это чувством гордой обреченности...<…> «Блокадная книга» впервые донесла до общества единственно правдивую — то есть скорбную, а не лживую, — героико-триумфальную — память о Ленинградском холокосте...Гранин всегда был для меня хранителем незримых ключей от Великого города».