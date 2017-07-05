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Сход селя парализовал движение на Транскавказской магистрали
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    Сход селя парализовал движение на Транскавказской магистрали

    10:17  5 Июля 2017
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    Сход селя парализовал движение на Транскавказской магистрали

    Пятигорск, 5 июля. Работа Транскавказской магистрали в настоящее время приостановлена для проезда утром 5 июля по причине схода селя. Об этом в среду заявил официальный представитель Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций Северной Осетии. 

    По его словам, на 71-м километре Транскама сошел поток камней и обломков горных пород. В настоящее время трасса закрыта для проезда с 05.00 (по московскому времени).

    Отметим, что Транскавказская магистраль, которая проходит в высокогорье, является единственным шоссе, по которому возможно попасть из России в Южную Осетию.

    Автор: Дана Балан
    #россия #южнаяосетия #транскам #сель #магистраль
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