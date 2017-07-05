Volkswagen признан лидером вторичного авторынка Москвы

В Избранное

Москва, 5 июля. В мае этого года рынок подержанных автомобилей в Москве составил 22000 машин. Лидером продаж стал немецкий автопроизводитель Volkswagen.

В мае этого года в Москве были проданы 1565 подержанных машин Volkswagen. Немецкий автопроизводитель возглавил вторичный рынок столицы. Всего за этот месяц были проданы 22000 автомобилей. Это на 8% меньше прошлогоднего показателя, передает «Автостат».

Второе место по продажам на вторичном рынке Москвы с результатом 1560 автомобилей в этом году занял другой немецкий бренд — Mercedes-Benz. Третье место досталось компании Ford с 1470 проданными машинами.

Ранее эксперты проанализировали авторынок и составили топ-10 кроссоверов с самой высокой стоимостью.