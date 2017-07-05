Один из находившихся на борту вертолета скончался в Бурятии от полученных травм

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Улан-Удэ, 5 июля. В результате жесткой посадки вертолета Bell-206 в Бурятии от полученных травм скончался один из двух человек, находившихся на борту воздушного судна. По словам представителя Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте, пока не известно кто это — пилот или пассажир.

В настоящее время на месте работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет совершил жесткую посадку в районе реки Горык-Гол, близ Шумакских минеральных источников на территории Окинского района Бурятии. Пилот сумел самостоятельно выйти на связь и попросить спасателей МЧС о помощи.