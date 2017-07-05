Дамаск: Астана значит для процесса примирения в Сирии больше, чем Женева

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Дамаск, 5 июля. По мнению министра по процессу примирения враждующих сторон в Сирии Али Хайдера, мирный переговорный процесс в Астане позволил сделать куда больше для процесса примирения враждующих сторон в Сирии, чем аналогичные переговоры в Женеве.

«Переговоры в Астане позволили оказать эффективную помощь процессу политического урегулирования, — передает слова Али Хайдера агентство Al Alam, — в то время как переговоры в Женеве и «женевскую формулу» не сравнить по эффективности с Астаной ни в каких аспектах».

Министр подчеркнул, что Россия зарекомендовала себя как исключительно дружественная Сирии страна, которая с самого начала поддерживала сирийский народ.

«Мы полагаем, что именно Москва предлагает действенную формулу для достижения перемирия в Сирии», — заключил министр по делам примирения.

Напомним, именно благодаря усилиям России, при содействии Турции и Ирана, удалось достичь договоренности о зонах деэскалации в Сирии, которая позволила по крайней мере части сирийского народа жить мирно.