Долгожительница из Кабардино-Балкарии попала в Книгу рекордов России

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Нальчик, 5 июля. Жительница Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова, которой на сегодняшний день 127 лет, официально признана самым пожилым человеком в Российской Федерации.

По информации агентства UTRO.RU, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко подарил россиянке сертификат. Он подчеркнул, что Шаова установила не только российский, но и абсолютный рекорд по продолжительности жизни в мире.

Напомним, ранее самым «старым» человеком на территории России называли 120-летнюю жительницу Астраханской области Танзилю Бисембееву.