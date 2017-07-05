Туман стал причиной задержки десятков рейсов в аэропорту Екатеринбурга

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Екатеринбург, 5 июля. В международном аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга более 20 авиарейсов задерживаются из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Согласно приведенным данным, 11 рейсов ушли на запасные аэродромы в Пермь и Челябинск, на вылет имеется восемь задержек.

Уже в ближайшее время планируется восстановить отправку и прием самолетов в обычном режиме, так как туман рассеивается.

Напомним, накануне десятки авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна.



