Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Долгожительница из Кабардино-Балкарии попала в Книгу рекордов России
Происшествия
Туман стал причиной задержки десятков рейсов в аэропорту Екатеринбурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Туман стал причиной задержки десятков рейсов в аэропорту Екатеринбурга

    9:55  5 Июля 2017
    38

    Туман стал причиной задержки десятков рейсов в аэропорту Екатеринбурга

    Екатеринбург, 5 июля. В международном аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга более 20 авиарейсов задерживаются из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

    Согласно приведенным данным, 11 рейсов ушли на запасные аэродромы в Пермь и Челябинск, на вылет имеется восемь задержек.

    Уже в ближайшее время планируется восстановить отправку и прием самолетов в обычном режиме, так как туман рассеивается.

    Напомним, накануне десятки авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна.

     

     


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #екатеринбург
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        8:36 5 Июля 2017 973
        Читать
        8:00
        Сегодня

        Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов
        6:55
        Сегодня

        Названа дата встречи СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР
        5:41
        Сегодня

        Атомная подлодка «Смоленск» запустила крылатую ракету в Баренцевом море
        3:41
        Сегодня

        СПЧ выразил глубокую скорбь в связи со смертью Гранина
        3:23
        Сегодня

        Северная Корея испытала ракету, которую можно оснастить ядерной боеголовкой

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2099

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1901

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8986

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3241

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2498
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        8:36   5 Июля 2017
        985
        Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

        Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

        8:00   5 Июля 2017
        754
        До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

        До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

        7:26   5 Июля 2017
        283
        Правительство России продлило до конца 2018 года ответные санкции

        Правительство России продлило до конца 2018 года ответные санкции

        6:14   5 Июля 2017
        222