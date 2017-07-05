Опубликован топ-10 самых дорогих кроссоверов в России

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Москва, 5 июля. Эксперты проанализировали авторынок и составили топ-10 кроссоверов с самой высокой стоимостью. В десятку вошли Range Rover, Range Rover Sport, Lexus LS, Maserati Levante и Mercedes-Benz GL-Class, стоимость которых составляет 6-7 млн рублей.

Четвертое и пятое место рейтинга занимают BMW X6M и X5M стоимостью 7,44 и 7,04 млн рублей. На третьей строчке находится Mercedes-Benz G-Class, цена за который достигает 9,2 млн рублей. На втором месте оказался Bentley Bentayga за 15,9 млн рублей.

Возглавляет топ Tesla Model X, которая обойдется владельцу в 22,2 млн рублей.