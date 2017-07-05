Жительница Ленобласти погибла, выпав из окна 3-го этажа

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Санкт-Петербург, 5 июля. В Ленинградской области из окна 3-го этажа выпала женщина, в результате полученных травм она скончалась.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в городе Сланцы. Так, выпавшую из окна местную жительницу 1964 года рождения, лежащую на земле у дома по улице Ленина, обнаружили прохожие. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее кататравму, тяжелую политравму, ОЧМТ, тупую травму живота и груди, множественные переломы верхних и нижних конечностей, травматический шок. Позже женщина скончалась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге погибла пожилая женщина в результате падения из окна.