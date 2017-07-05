Ростуризм: Гостиниц в России не хватит на болельщиков ЧМ-2018

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Москва, 5 июля. В шести регионах России не хватает гостиниц для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, заявили в Ростуризме.

Ростуризм представил доклад о деятельности в 2016 году. Как отметили представители ведомства, на данный момент существует нехватка гостиниц для размещения болельщиков ЧМ по футболу в 2018 году. Это касается шести регионов — Волгоградской области, Калининградской области, Нижегородской области, Республики Мордовия, Ростовской области и Самарской области. Однако, как полагают сами отельеры, часть гостей чемпионата смогут принять также хостелы и частники.

«Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область), задействованных в проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018, располагают необходимой инфраструктурой средств размещения», — говорит в документе, передает газета «Известия».

Ранее японский медиа-эксперт Ямада Казухито оценил подготовку России к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.