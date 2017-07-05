Российские общественники придумали, как бороться с фальшивой благотворительностью

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Москва, 5 июля. Российская общественная организация «Скорая молодежная помощь» намерена предложить на рассмотрение властей предложения по урегулированию ситуации в сфере благотворительности в России. Правила сбора пожертвований необходимы для того, чтобы исключить сбор средств фондами-мошенниками.

По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Антона Андросова, число недобросовестных сборщиков пожертвований постоянно растет, при этом нуждающимся людям достается лишь пятая часть собранных средств. При этом привлечь мошенников к ответственности сложно, поскольку для этого необходимо найти людей, которые отдали им деньги и убедить пойти в полицию и написать заявление.

Для того, чтобы усложнить жизнь мошенникам-благотворителям, сообщает RT, предлагается запретить сбор пожертвований в общественном транспорте и на улице и ограничить участие несовершеннолетних в этом деле. Кроме того, предлагается ввести обязательную материальную отчетность для всех фондов.