Сирия: начальник генштаба ССА представит оппозицию на переговорах в Астане

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Астана, 5 июля. Глава генштаба Свободной сирийской армии (ССА) Ахмад Берри возглавит делегацию вооруженной сирийской оппозиции на переговорах в Астане. Об этом сообщил член делегации, один из командующих ССА Ахмад Усман.

«Да, это будет он», — сказал Усман. Он подтвердил, что вооруженная оппозиция примет участие в переговорах на второй день.

По словам командующего ССА, делегация пока не видела документ по зонам деэскалации в Сирии и не имеет данных по нему, сообщает РИА Новости.