Автобус смял легковушку в Воронеже, погибла девушка

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Воронеж, 5 июля. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Воронеж: в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб один человек.

Как стало известно, авария произошла в ночь с 4 на 5 июля в микрорайоне Придонское. Так, ВАЗ-2107 на высокой скорости врезался в маршрутку. От сильного удара легковушку буквально смяло. Девушка, находившаяся на пассажирском сиденье отечественного автомобиля, скончалась от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске на оживленной улице многотонный «КамАЗ» смял «ВАЗ» и несколько десятков метров протащил его перед собой.