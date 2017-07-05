Путин наградил тюменского пристава за спасение детей из огня

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Москва, 5 июля. Глава российского государства Владимир Путин наградил жителя Тюмени Ярослава Краснова медалью «За спасение погибавших». Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.

Президент Российской Федерации подписал соответствующий указ.

Напомним, минувшим летом Краснов спас из пожара двоих детей. По причине замыкания электрической проводки в доме возник пожар.

Пристав спас трехлетнюю девочку и восьмилетнего мальчика из огня. Детям была оказана медицинская помощь. Тогда дети находились в доме одни, потому что их мать была на ночном дежурстве.