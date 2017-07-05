Мир без Америки: как Путин и Си Цзиньпин отметили день независимости США

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Российский президент и председатель КНР провели 3–4 июля уже третью свою встречу за последние два месяца.

Первые переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялись на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине 14 мая. Тогда главы двух держав «сверили часы» после апрельского визита Си Цзиньпина в США, отмеченного «фейерверком» из 59 крылатых ракет «томагавк», запущенных с двух ракетных эсминцев US Navy по сирийскому аэродрому аш-Шайрат.

Следующим местом встречи стал саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане 8–9 июня, когда полноправными членами этой международной структуры одновременно стали Индия и Пакистан, а сам ШОС высказался за нормализацию ситуации на Ближнем Востоке и в поддержку Катара перед лицом саудовско-египетского ультиматума, предъявленного после визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и Израиль.

Наконец, нынешние переговоры проходили в Москве практически сразу после визита в гости к Владимиру Путину старого американского джентльмена по имени Генри Киссинджер и накануне намеченной в Гамбурге на саммите G20 первого контакта «лицом к лицу» главы Российского государства с 45-м президентом США.

Каковы же итоги московской встречи двух мировых лидеров?

Российско-китайский стратегический союз: формы внутренняя и внешняя

Два «Совместных заявления»: о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, от имени Российской Федерации и Китайской Народной Республики подписанные Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, подтверждают готовность Москвы и Пекина действовать по-прежнему единым фронтом, «рука об руку и плечом к плечу» перед лицом «гибридной» hold-агрессии «коллективного Запада» во главе с США.

Двусторонние отношения в первом документе характеризуются как основанные на взаимном уважении, равноправии и доверии, главной ценностью которых является взаимная поддержка, а целью — процветание народов двух государств. Они не подвержены влиянию внешней конъюнктуры (таков почти не завуалированный ответ всем, кто намерен сыграть на китайско-российских противоречиях, любой ценой придав им конфликтный характер) и являются образцом гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Важным моментом необходимо признать также фиксацию обязательств «сопряжение строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Одного пояса, одного пути», о необходимости чего заявил президент России, выступая на одноименном пекинском форуме. До недавнего времени это рассматривалось как потенциальная «конфликтная зона» во взаимодействии Пекина и Москвы — теперь такая угроза снята.

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Особое место в реализации данной программы должен занять План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2017–2020 годы, утвержденный главами двух государств.

Но это, так сказать «внутренняя форма» китайско-российского стратегического союза. Его же «внешняя форма» ярко проявилась во втором документе, где, в частности, отмечается: «Современная международная система эволюционирует в сторону полицентричности. Возрастает роль государств с формирующимися рынками и развивающихся стран (читай, России, Китая и их союзников по БРИКС и ШОС как авангарда «незападного» мира. — В.В.)».

Кроме того, подчеркивается приоритет ООН и его Совета Безопасности (где РФ и КНР обладают правом вето) для решения любых международных проблем, необходимость борьбы с мировым терроризмом (которую обошел стороной Генри Киссинджер в своем публичном выступлении на Примаковских чтениях 30 июня с.г.) и необходимость уважения государственного суверенитета всех стран мира.

Также декларируется особый статус сотрудничества между Россией, Китаем и Индией, то есть тремя из пяти крупнейших экономик современного мира.

Скорее всего, эти и многие другие моменты были обсуждены и одобрены еще на неформальном обеде 3 июля, что лишний раз подчеркнуло награждение Си Цзиньпина высшим государственным орденом России — орденом Святого Андрея Первозванного. Стоит заметить, что за пять с лишним лет нынешней путинской легислатуры это всего лишь третье награждение (предыдущие кавалеры — министр обороны РФ Сергей Шойгу и балетмейстер Юрий Григорович), а также первое с момента восстановления данного ордена награждение представителя «дальнего зарубежья», то есть, по сути, беспрецедентное событие.

Ну, и тот факт, что подписание всех этих документов, а также награждение председателя Си пришлось на день независимости США, добавляет ко всей картине ярких красок.

Иными словами, к саммиту «Большой двадцатки» Россия и Китай подходят в «полной боевой готовности», под развернутыми флагами и под маршевую музыку, чего никак не скажешь о противостоящем им лагере.

Изоляция США: не рой другому яму

О глубине и характере раскола, царящего в стане «коллективного Запада», ярче всего, пожалуй, свидетельствует тот факт, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз аль Сауд уже заявил, что не приедет в Гамбург на G20.

Это несомненный удар по позициям США и лично Трампа, который не только избрал Эр-Рияд в качестве «отправной точки» своего первого зарубежного турне, состоявшегося 19–25 мая, но и, судя по всему, спровоцировал ухудшение отношений династии саудитов с Катаром, который, заручившись поддержкой со стороны Ирана, Турции и России, отверг предложенный ему ультиматум.

При этом в Белом доме ограничились обвинением Дохи в финансировании мирового терроризма, но никаких дальнейших действий в поддержку Эр-Рияда не предприняли, сделав вид, что это не их инициатива и вообще не их дело. Разумеется, саудиты расценили подобное развитие событий как безусловные провокацию и предательство со стороны официального Вашингтона. А ведь они — действительно один из ключевых союзников США, на взаимодействии с которыми почти полвека держалась «ямайская» схема «империи доллара».

Не блещут и европейские перспективы Соединенных Штатов. Это касается и скандальной отмены визита Трампа в Великобританию, озабоченной процессом продолжения «Брекзита», и решения действующего хозяина «Белого дома» накануне саммита «Большой двадцатки» посетить Варшаву для участия в саммите «Троеморья» — проекта, который рассматривается как вероятная — если франко-германский альянс и ЕС в целом пойдут против Вашингтона — альтернативная структура европейской (вернее, восточноевропейской) интеграции.

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Учитывая отказ Трампа от Тихоокеанского партнерства, что задело интересы всех других государств-участников, включая представленные на G20 Австралию, Индонезию, Южную Корею и Японию, можно сказать, что США успели «наступить на мозоли» практически всем своим союзникам и, как результат, впервые за свою историю могут оказаться в негласной, но оттого не менее тотальной политической изоляции.

То есть Соединенные Штаты Америки вот-вот могут примерить на себя ту самую «смирительную рубашку», которую они готовили для России, да так и не сумели воплотить задуманное в жизнь. Как говорится, не рой другому яму — можешь докопаться до истины…