Два безработных жителя Ленобласти надругались над воинским захоронением
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Санкт-Петербург, 5 июля. Два безработных жителя Ленинградской области надругались над воинским захоронением на улице Краснофлотской, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Двое мужчин 1988 и 1990 годов рождения надругались над местом воинского захоронения, расположенным у дома 22 по улице Краснофлотской в Петербурге. Как выяснилось, оба хулигана являются безработными.
Нарушители порядка вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что пенсионер в Петербурге покончил с собой из-за болезни, обвинив в предсмертной записке врачей.