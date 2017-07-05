Два безработных жителя Ленобласти надругались над воинским захоронением

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Санкт-Петербург, 5 июля. Два безработных жителя Ленинградской области надругались над воинским захоронением на улице Краснофлотской, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Двое мужчин 1988 и 1990 годов рождения надругались над местом воинского захоронения, расположенным у дома 22 по улице Краснофлотской в Петербурге. Как выяснилось, оба хулигана являются безработными.

Нарушители порядка вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Петербурге покончил с собой из-за болезни, обвинив в предсмертной записке врачей.