Житель Якутии застрелил троих приятелей во время застолья

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Якутск, 5 июля. Якутским следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве трех человек. Среди жертв был и отец убийцы. Сейчас 30-летний мужчина допрашивается в рамках расследования дела по статье «Убийство».

Тела трех мужчин были обнаружены в лесном массиве Алданского района республики. У всех – огнестрельные ранения. Установлено, что подозреваемый вместе с 57-летним отцом и двумя 31-летними знакомыми выехал на отдых в лесные угодья «Кырбыкан». На месте мужчины устроили застолье, в ходе которого возник конфликт.

«Между фигурантом дела и одним из его знакомых вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Отец подозреваемого и четвертый участник застолья попытались их разнять, но убийца взял свое нарезное ружье «Сайга-223» и застрелил всех трех собутыльников. От полученных травм они скончались на месте, а злоумышленник уехал в город Покровск», — сообщили в региональном следственном управлении.

Вскоре стрелка удалось задержать. Следователи осмотрели место расправы, назначен ряд экспертиз, который поможет воссоздать картину преступления полностью. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало агентство Ura.Ru, в Челябинской области задержан мужчина, признавшийся в убийстве 16-летней школьницы из Магнитогорска.