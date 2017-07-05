Неизвестные зарезали мигранта на Апраксином дворе в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июля. На рынке «Апраксин двор» в Петербурге неизвестные зарезали гражданина Таджикистана.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувший вторник в 13.30 в полицию из Мариинской больницы поступило сообщение о том, что в тот же день в 13.10 с территории рынка «Апраксин двор» с проникающим ножевым ранением брюшной полости, в тяжелом состоянии госпитализирован гражданин Таджикистана 1989 года рождения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.