Жительница Петербурга скончалась в больнице после жестокого изнасилования

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Санкт-Петербург, 5 июля. Жительница Петербурга, получившая тяжелые травмы, скончалась в больнице. Предположительно, она была госпитализирована после жестокого изнасилования.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 37-летняя неработающая женщина была доставлена в больницу им. Боткина утром 4 июля из квартиры дома на Волковском проспекте. У нее диагностировали тупую травму живота, грудной клетки, промежности, разрывы половых органов, перетонит, разрыв прямой кишки и закрытую черепно-мозговую травму.

Вечером того же дня женщина скончалась.