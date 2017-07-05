Ученые выяснили, кто «обстреливает» Млечный Путь

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Лондон, 5 июля. Научные сотрудники из Кембриджского университета выяснили, что Млечный путь «обстреливается» звездами Галактики «Большое Магелланово Облако». Об этом сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

По словам британских специалистов, это является доказательством того, что самые большие звезды появились не в Галактике, а попали в Млечный путь из совершенно иных звездных соединений, сообщает «Инфореактор».

По словам специалиста Дугласа Бубера, большинство звезд-гигантов сосредоточены в созвездиях Секстанта и Льва. Как отмечает эксперт, огромная скорость звезд напрямую связана с гравитационным влиянием на них черной дыры, расположенной в центре галактики.

В настоящее время астрономы продолжают свои исследования, результаты которых они смогут представить в будущем году.