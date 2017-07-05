Сайты российских государственных ведомств заговорят на английском языке

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Москва, 5 июля. Российское министерство связи и массовых коммуникаций готовит совместно с Институтом развития интернета единую политику в отношении размещаемого на сайтах ведомств контента — информация на сайтах должна будет соответствовать единым требованиям, а кроме того, сайты будут переведены на наиболее популярные в мире языки, прежде всего английский.

По словам директора по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцина, к каждому государственному сайту придется прикрепить специального человека, который будет следить за тем, чтобы информация, предоставляемая государственными ведомствами, имела надлежащий вид и была актуальной.

«Случается, что вместо понятной пошаговой инструкции выкладывают отсканированный документ. Или размещается неполная информация, не описывающая все необходимые моменты. И гражданину приходится запрашивать уточнения по телефону, номер которого тоже непросто бывает найти», — рассказал Шельцин «Известиям», указывая на то, что стандарт по оформлению государственных сайтов должен сильно упростить работу с ними и получение необходимых госуслуг и сведений.

Будет выработана также языковая политика — сайты предлагается избавить от юридического и канцелярского языка, изложив информацию в доступной форме, а кроме того, сделать для каждого госсайта аналог на английском языке.