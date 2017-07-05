Обвинивший во всем врачей пенсионер покончил с собой в Петербурге из-за болезни

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Санкт-Петербург, 5 июля. Пенсионер в Петербурге покончил с собой из-за болезни, обвинив в предсмертной записке врачей, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Пенсионер покончил с собой из-за болезни. В предсмертной записке он заявил, что уходит из жизни добровольно, а также обвинил врачей, заметив, что был измучен болезнью. Рядом с телом мужчины был найден обрез ружья.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ возбудили дело против жителя Хакасии, который расстрелял подростков за отказ убрать мусор. Как уточнялось, мужчина был пьян.