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Обвинивший во всем врачей пенсионер покончил с собой в Петербурге из-за болезни
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    Обвинивший во всем врачей пенсионер покончил с собой в Петербурге из-за болезни

    9:13  5 Июля 2017
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    Обвинивший во всем врачей пенсионер покончил с собой в Петербурге из-за болезни

    Санкт-Петербург, 5 июля. Пенсионер в Петербурге покончил с собой из-за болезни, обвинив в предсмертной записке врачей, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Трагедия произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Пенсионер покончил с собой из-за болезни. В предсмертной записке он заявил, что уходит из жизни добровольно, а также обвинил врачей, заметив, что был измучен болезнью. Рядом с телом мужчины был найден обрез ружья.

    Обвинивший во всем врачей пенсионер покончил с собой в Петербурге из-за болезни

    Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ возбудили дело против жителя Хакасии, который расстрелял подростков за отказ убрать мусор. Как уточнялось, мужчина был пьян.

    Автор: Алексей Громов
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