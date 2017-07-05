Тело пенсионерки обнаружено под окнами многоэтажки в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июля. В Петербурге погибла пожилая женщина в результате падения из окна.

Как стало известно ФАН, у дома № 21 корпус 3 по Трамвайному проспекту был обнаружен труп неизвестной женщины возрастом около 55-60 лет. Погибшая была в зеленой футболке, черных брюках, черных кроссовках и коричневых носках.

В ходе первоначальной проверки было установлено, что женщина, предположительно, выпала из окна одной из квартир данного дома.