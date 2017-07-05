Оппозиция Сирии рассчитывает на содействие Москвы в вопросе освобождения пленных

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Астана, 5 июля. Оппозиция Сирийской Арабской Республики готова выпустить находящихся у них заключенных. Об этом в среду заявил представитель «Фейлак Аш-Шам» Ясер Абдель Рахим.

По его словам, есть маленькое число (не больше 100 человек), но они не заключенные, а военнопленные, которых оппозиция взяла во время военных действий.

«Мы готовы отпустить пленных, которые у нас, мы их взяли в плен во время ведения боевых действий», — отметил он.

Кроме того, он выразил надежду на содействие российской стороны в данном вопросе.

В среду на астанинской площадке стартовал второй день пятого раунда переговоров по урегулированию в Сирии.