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Оппозиция Сирии рассчитывает на содействие Москвы в вопросе освобождения пленных
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    Оппозиция Сирии рассчитывает на содействие Москвы в вопросе освобождения пленных

    9:03  5 Июля 2017
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    Оппозиция Сирии рассчитывает на содействие РФ в вопросе об освобождении заключенных

    Астана, 5 июля. Оппозиция Сирийской Арабской Республики готова выпустить находящихся у них заключенных. Об этом в среду заявил представитель «Фейлак Аш-Шам» Ясер Абдель Рахим. 

    По его словам, есть маленькое число (не больше 100 человек), но они не заключенные, а военнопленные, которых оппозиция взяла во время военных действий.

    «Мы готовы отпустить пленных, которые у нас, мы их взяли в плен во время ведения боевых действий», — отметил он.

    Кроме того, он выразил надежду на содействие российской стороны в данном вопросе.

    Оппозиция Сирии рассчитывает на содействие РФ в вопросе об освобождении заключенных

    В среду на астанинской площадке стартовал второй день пятого раунда переговоров по урегулированию в Сирии. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #оппозиция #сирия #астана
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