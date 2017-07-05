Чудо-юдо-рыба-кит: загадочное морское существо выбросило на пляж в Калифорнии

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Калифорния (США), 05 июля. На один из пляжей в Калифорнии океаном вынесло неизведанное существо, о происхождении которого можно только догадываться.

Как информирует «Лента.Ру», фотографию существа выложил пользователь xxviiparadise в социальной сети Reddit. Как первоначально посчитал автор поста, выброшенное на берег может быть частью тела некоего крупного животного.

К слову, находка весит около трех килограммов и была около 12 сантиметров в ширину. Комментаторы, в свою очередь высказали мнение, что выброшенным на берег предметом может быть моллюск Aplysia californica, известный также под названием морской заяц.