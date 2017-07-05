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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка»
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    ЦБ РФ отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка»

    8:59  5 Июля 2017
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    ЦБ РФ отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка»

    Москва, 5 июля. Сегодня российский финансовый регулятор принял решение об отзыве лицензии у «Московского национального инвестиционного банка» (МНИБ). Поводом для отзыва лицензии, как сообщает пресс-релиз Банка России, стали сомнительные транзитные операции, проводившиеся с помощью банка МНИБ.

    Как утверждает пресс-служба Центробанка, бизнес-модель коммерческого банка МНИБ была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, а руководство банка не соблюдало требований к отчетности в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и терроризму. Как отмечает ЦБ, «Московский национальный инвестиционный банк» проводил высокорискованную кредитную политику, размещая деньги в убыточных активах.

    МНИБ является участником системы страхования вкладов. На 1 июня банк занимал 515 место в российской финансовой системе. В настоящее время в «Московский национальный инвестиционный банк» назначена временная администрация.

    Автор: Валентин Меликов
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