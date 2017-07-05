Донбасс: ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 5 июля. Вооруженные силы Украины четыре раза за прошедший день нарушили режим тишины, обстреляв населенные пункты Луганской народной республики. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным пресс-службы, за минувшие 24 часа украинские солдаты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В настоящее время информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Напомним, в прошедший вторник стало известно, что киевский военный покончил с собой из-за жестоких издевательств командования в Донбассе.